التحالف الدولي بقيادة واشنطن ينهي “المهام القتالية” في العراق

2021/12/09 | 16:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جندي عراقي قرب قاعدة القيارة الجوية في العراق.© ا ف ب/AFP/ارشيف احمد الربيعي بغداد (أ ف ب) – أعلن العراق الخميس نهاية “المهام القتالية” لقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن على أراضيه، لتصبح مهام تلك القوات مهام تدريب واستشارة حصراً.وإذا لم يغير هذا الإعلان كثيرا في الوضع على أرض الواقع، إلا […]

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