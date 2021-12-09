تركيا تعلن مقتل ثلاثة من جنودها شمالي العراق

2021/12/09 | 16:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركي، الخميس، مقتل ثلاثة جنود في هجوم استهدف القوات التركية شمال العراق.

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