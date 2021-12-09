كتاب جديد للدكتور جواد بشارة بعنوان الكون الجسيم والكون المتسامي - جواد بشارة

2021/12/09 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة الكون الجسيم والكون المتساميL univers transcendant Ultime et l Univers particuleالكون المرئي ليس سوى جسيم أوليL’Univers Observable n’est qu’une particule élémentaire تأليف وإعداد وترجمة د.



جواد بشارةصدر للباحث العلمي والكاتب المغترب د.



جواد بشارة كتاب بعنوان" الكون الجسيم والكون المتسامس: الكون المرئي ليس سوى جسيم أولي " عن دار الفرات للثقافة والإعلام والنشر والتوزيع في باب ......





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