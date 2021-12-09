في ذكرى انتفاضة الحجارة: قال الحجر للرصاصة - محمد عمارة تقي الدين

2021/12/09 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عمارة_تقي_الدين قصيدة: قال الحَجَرُ للرصاصةشعر دكتور محمد عمارة تقي الدين (في ذكرى انتفاضة الحجارة، مشهد مُتخيل لحوار بين حجر في يد طفل فلسطيني ورصاصة بسلاح جندي صهيوني)قال الحجرُ للرصاصة أنتِ سلاح الجبناءأمَّا أنا فبيدّ طفل فلسطيني أعزلأغدو سيد النبلاءيُكسبني عَرق يديه الصغيرتينرائحة عطر خُرافي الصفاءيمنحني دفء يديه الرائعتينأملاً في غد ينتصر للضعفاءحين يلتقطن ......





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