مصرف لبنان يرفع سعر صرف الدولار

2021/12/09 | 16:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف لبنان، الخميس، رفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، حسبما أفاد تعميم نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.

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