أبو مازن بعد تشكيل تحالف ’العزم’: فرصتنا الأخيرة لتصحيح المسار

2021/12/09 | 16:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد الامين العام لـ "حزب الجماهير الوطنية" احمد الجبوري، الخميس، أن تحالف "العزم" ليس لديه أي خطوط حمراء ويتعامل مع الجميع بمسافة واحدة.

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واضاف الجبوري، في تصريحات نقلها مكتبه الاعلامي، على هامش مؤتمر اعلان التحالف الجديد، (9 كانون الأول 2021): "جئنا لنبني الدولة ومؤسساتها ، ولننصف المظلومين الكُثر، ونبحث عن المفقودين ونحل مشاكل عالقة موجودة في العراق منذ تشكيل النظام الجديد".

وأشار إلى أن "تحالف عزم هو قريب على الجميع وسترون الفرق بين هذا التحالف والتحالفات التي سبقته في الدورات السابقة"، مشددا على ان "الجميع سيذهب الى مشروع وطني محلي بدون املاءات او عمالة".

وأوضح أن "الشعب العراقي اعطى فرصة اخيرة اما يصحح المسار فيها او يذهب الجميع الى المجهول وهنا سيكون الخاسر الاكبر هو المواطن البسيط ، ولابد من التصحيح في هذه الدورة وسترون حكومة نموذجية".

أعلن تحالف "العزم" بزعامة خميس الخنجر، عن تحالفه الجديد المفاوض في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أنه يتكون من 34 نائباً.

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وقال بيان للتحالف خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد وحضره "ناس"، "قررنا تشكيل تحالف سياسي ’منسجم وقوي’ من 34 نائباً وقابل للزيادة".

واضاف بيان التحالف "ندعم حق عودة النازحين الى منازلهم دون قيد او شرط وتعوضيهم".

وتابع "نمضي نحو حل جذري لملف المغيبين ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، فضلا عن اعادة بناء المناطق المحررة من قبل اموال الدولة وليس عبر منح المنظمات وغيرها".

وشدد بيان تحالف "العزم" على أن "خميس الخنجر هو المكلّف الوحيد رسمياً بالتفاوض في قرارات التحالف".

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