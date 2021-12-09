شرطة البصرة تكشف حقيقة 'سرقة حاوية بداخلها قنابل عنقودية'

2021/12/09 | 16:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الداخلية / مديرية شرطة البصرة

توضيح ..

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي تصريح لقائمقام الزبير حول سرقة حاوية بداخلها قنابل عنقودية.



نود ان نوضح مايلي

لم تسجل لدى الاجهزه الامنية بكل صنوفها اي اخبار بهذا النوع من السرقة وبعد التحري عن هذا الموضوع تم الحصول على معلومات من الشركة المسؤولة عن جمع المخلفات الحربية واكد ليس هناك صحه للمعلومات الواردة اعلاه انما فقدان قنبرة عنقودية واحده قديمة يحتمل أخذها من قبل احد رعاة الاغنام في منطقة خرانج الحدودية

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