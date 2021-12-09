2021/12/09 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، اليوم الخميس، بوصول الدفعة الثالثة لـ"عوائل داعش" من مخيم الهول السوري الى قضاء سنجار.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الدفعة الثالثة من (عوائل داعش) وصلت من مخيم الهول السوري الى قضاء سنجار غرب مدينة الموصل".

وبين أنه "جرى تسلمهم من قبل القوات الامنية لاحصائهم".

ويتم اعادة النازحين في مخيم الهول السوري إلى مناطق سكناهم غرب محافظة نينوى في قضاء سنجار على شكل دفعات، مع تشديد الاجراءات الأمنية اثناء ذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول الدفعة الثالثة لـ"عوائل داعش" من مخيم الهول السوري الى قضاء سنجار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول الدفعة الثالثة لـ"عوائل داعش" من مخيم الهول السوري الى قضاء سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).