الاحد المقبل .. ديربي العاصمة الاسبانية بين الملكي المتصدر واتلتيكو الرابع

2021/12/09 | 16:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تقام في الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الاحد المقبل مباراة ديربي العاصمة الاسبانية بين ريال مدريد وجاره اتلتيكو مدريد.ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 39 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب المنافسين إشبيلية الوصيف برصيد 31 نقطة، فيما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.ويعود فريق ريال مدريد من جديد إلي منافسات الدوري الإسباني، بعد أن تأهل إلي منافسات دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، كمتصدر للمجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة يرافقه إنتر ميلان الوصيف برصيد 10 نقاط.فيما تأهل أتلتيكو مدريد إلي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، كوصيف للمجموعة الثانية برصد 7 نقاط، خلفاً لليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة 18 نقطة./انتهى3

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