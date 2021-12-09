وصول الدفعة الثالثة من عوائل داعش من مخيم الهول السوري الى نينوى

2021/12/09 | 16:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلن مصدر في شرطة نينوى عن وصول الدفعة الثالثة من عوائل داعش من مخيم الهول السوري .وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان محافظة نينوى تسلمت الدفعة الثالثة من عوائل داعش من الذين جرى نقلهم من مخيم الهول السوري الى قضاء سنجار غرب الموصل ، حيث جرى تسلمهم من قبل القوات الامنية لاحصائهم "./ انتهى

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