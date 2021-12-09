لبنان: الـ100 دولار تساوي 96 دولاراً

2021/12/09 | 17:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "المئة دولار تساوي 96 دولاراً! لا بأس، فلبنان بالإضافة إلى كونه دولة مقاومة ومواجهة وتعايش مشترك، هو أيضاً دولة الصرافين، لا بل دولة صرافين غير شرعيين، كما أنه دولة متحرشين محميين بالطوائف، ودولة وزراء يرفضون الخضوع للتحقيق!"

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