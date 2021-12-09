بيل غيتس يزور اكسبو 2020 دبي

2021/12/09 | 17:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار بيل غيتس، الملياردير الأمريكي والشريك المؤسس لعملاق التكنولوجيا شركة مايكروسوفت، إكسبو 2020 دبي.

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