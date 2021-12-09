2021/12/09 | 17:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تسلّمت السلطات المصرية 95 قطعة أثرية مُهرّبة تم ضبطها من قِبل السلطات الإسرائيلية، بحسب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ.وقال “حافظ” خلال تغريدة له عبر “تويتر”: “وزيرا خارجية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر تتسلم من إسرائيل 95 قطعة أثرية مهربة المركز الخبري الوطني.

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