معالجة الاقتصاد الريعي المهمة الرئيسية للحكومة القادمة - فلاح أمين الرهيمي

2021/12/09 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الاقتصاد الريعي إفرازاته السلبية كثيرة وكبيرة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً على أبناء الشعب فهو يؤدي أن يصبح الشعب استهلاكي وغير منتج ويجعل الدولة تعتمد في صرفياتها على مورد واحد وهو النفط وتكون محصورة في جوانب خدمية وسلعية وتعتمد في توفير مستلزمات وحاجات الشعب الحياتية على ما يستورد من الدول الخارجية مما يشكل خطر كبير على أمنه الغذائي إضافة ما تكبد الشعب من مخاطر الجوع وشحة المواد في حالة حدوث طو ......





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