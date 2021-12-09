خطر يهدد بعض المحاصيل في الصيف المقبل

2021/12/09 | 17:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا لم تشرع في بناء سد الجزرة حتى الان.

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