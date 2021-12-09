الغزي والسفير المصري يبحثان مخرجات اللقاءات الثلاثية

2021/12/09 | 17:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعبحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وسفير جمهورية مصر العربية في بغداد وليد محمد إسماعيل، اليوم الخميس، مخرجات اللقاءات الثنائية والثلاثية مع الجانبين المصري والأردني.وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الغزي استقبل إسماعيل، وبحث الجانبان، مخرجات اللقاءات الثنائية والثلاثية مع الجانبين المصري والأردني، عبر المجلس التنسيقي (العراقي- الأردني- المصري) وآلية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة في ما بينهم، خلال الزيارات المتبادلة للوفود، ولاسيما التي تعنى بالجوانب الخدمية".وقال الغزي، بحسب البيان، إن "الحكومة العراقية، تبدي اهتماماً كبيراً بالعلاقات الثنائية مع جمهورية مصر العربية؛ لما لها من عمق عربي وملفات مشتركة في الجوانب الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية".وأبدى السفير المصري استعداد الشركات المصرية، للدخول إلى العراق، والمساهمة في عملية الإعمار في المحافظات كافة، بعد التوصل إلى مراحل متقدمة بين وزارتي الإعمار والإسكان في البلدين، وأن التحضيرات جاهزة للمباشرة بمشروعات الطرق والجسور والمجمعات السكنية".

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