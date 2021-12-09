الحلبوسي يستقبل وفد تحالف العراق المستقل

2021/12/09 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، وفداً ضمَّ نواب تحالف العراق المستقل، حيث جرى بحث مجمل الأوضاع في البلاد، وآخر المستجدات السياسية، وتبادل وجهات النظر حول المرحلة المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي، لتحالف تقدم في بيان صحفي، “استقبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي وفداً ضمَّ نواب تحالف العراق المستقل”.

واضاف البيان، “حيث جرى بحث مجمل الأوضاع في البلاد، وآخر المستجدات السياسية، وتبادل وجهات النظر حول المرحلة المقبلة”.

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