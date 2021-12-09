قيادي في الفتح يعلق على امكانية الغاء الانتخابات العراقية - عاجل

2021/12/09 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادعلق تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم الخميس، على امكانية الغاء الانتخابات البرلمانية المبكرة بناء على الطلب الذي قدمه زعيم التحالف هادي العامري.وقال القيادي في التحالف فاضل الفتلاوي، لـ (بغداد اليوم)، ان "الادلة والوثائق التي قدمها زعيم تحالف الفتح هادي العامري للمحكمة الاتحادية ممكن جداً ومتوقع ان تلغي الانتخابات البرلمانية المبكرة لما فيها من ادلة تؤكد وجود التلاعب والتزوير وكذلك عدم وجود عملية انتخابية رصينة".وبين ان "هناك دعاوى اخرى قدمت من قبل جهات وشخصيات سياسية اخرى بشأن الغاء الانتخابات البرلمانية المبكرة، ايضا ممكن ان تقبلها المحكمة الاتحادية العليا، ونحن ننتظر ما سيصدر من المحكمة بخصوص هذه الدعاوى، خصوصاً ان قرار الاتحادية سيكون ملزم وغير قابل للطعن".

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