كورونا أصابتني ولم تعرف الأسوار

2021/12/09 | 18:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "واقع الحال بعد عامين على بدء الجائحة، ما زال العرب يتلهون في اختراع نظرياتهم حول الوباء، ويضيعون الوقت في مروياتهم الساذجة"

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