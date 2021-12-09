2021/12/09 | 18:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع انضمام المزيد من الدول إلى الولايات المتحدة في المقاطعة الدبلوماسية للألعاب الأولمبية ببكين، تقول الصين إنهم "سيدفعون الثمن" أيضًا.

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