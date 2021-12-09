2021/12/09 | 18:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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البنك المركزي العراقي يعلن إيقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 18:25

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