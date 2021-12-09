تونس: حريق في المقر الرئيسي لحزب “النهضة”

2021/12/09 | 18:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قال شهود، اليوم (الخميس)، إن حريقاً اندلع في المقر الرئيسي لحزب «النهضة» التونسي في العاصمة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.وتصاعد الدخان الأسود من طوابق البناية العالية للحزب بينما كان عدد […]

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