أمانة مجلس الوزراء: 299 قطعة أرض لتوسيع العتبة الكاظمية

2021/12/09 | 18:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الخميس، بإكمال إجراءات تمليك قطع الاراضي الخاصة بتطوير وتوسيع العتبة الكاظمية.

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وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 كانون الاول 2021): إنه "وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي بإكمال إجراءات تمليك قطع الأراضي الخاصة بتطوير وتوسيع العتبة الكاظمية البالغة (299) قطعة، خلال مدة أقصاها سبعة أيام".

وأضافت، "جاء ذلك أثناء ترؤسه الاجتماع التنسيقي الخاص بتوسعة الحضرة الكاظمية، بحضور أمين بغداد ورئيس ديوان الوقف الشيعي ومستشاري السيد رئيس مجلس الوزراء والمديرين العامين للدوائر القانونية من الجهات ذات العلاقة، لوضع التكييف القانوني بشأن تطبيق قرار مجلس الوزراء (343 لسنة 2021) الخاص بتوسعة الصحن للإمامين الكاظمين عليهما السلام".

وشدد الأمين العام لمجلس الوزراء، على "ضرورة معالجة الجوانب القانونية والفنية والإدارية للمضي بتنفيذ مشروع التطوير، باعتبار مدينة الكاظمية من أهم المراكز الدينية الكبيرة لضمها مرقد الإمامين الكاظم والجواد عليهما السلام، فضلاً عن الموروث التراثي الذي جعلها مقصداً للزائرين من داخل البلاد وخارجه، مؤكداً أهمية وضع استراتيجية مستقبلية أثناء تنفيذ عمليات التطوير والتوسعة تستوعب الأعداد المليونية وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين والوافدين".

وختم البيان، "وكان مجلس الوزراء قد أصدر في تموز الماضي قراره رقم (343)، خصص من خلاله قطع الأراضي المطلوبة من العتبة الكاظمية المطهرة مجاناً، لتوسعة الصحن الشريف أو بنائه و إعادة تأهيل المدارس الدينية القديمة ، أو تنفيذ مشروعات تصب في خدمة الزائرين".

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