تقدم يعلق على تشكيل تحالف العزم

2021/12/09 | 18:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب المتحدث باسم تحالف تقدم يحيى المحمدي، اليوم الخميس، بتشكيل تحالف عزم، داعيا ان تكون هذه الخطوة باتجاه تحقيق طموحات ومصالح الجماهير واشاعة الاستقرار.

وقال المحمدي في تغريدة على تويتر، “تابعنا في تقدم تشكيل تحالف عزم واذ نبارك لهم ونشد على ايديهم فاننا نتمنى ان يكون التشكيل الجديد خطوة باتجاه تحقيق طموحات ومصالح الجماهير واشاعة الاستقرار بديلا عن التشنج والازمات وعاملا في التسريع بانتهاء الترتيبات اللازمة للاستحقاقات الانتخابية”.

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