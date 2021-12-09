2021/12/09 | 18:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت إيران، اليوم الخميس، انفجاراً داخل مصفاة في البلاد.ونقلت “رويترز” نقلا عن مصادر إيرانية قولها، إن “انفجاراً لخط لمكثفات الغاز في مصفاة بإيران”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

التالي

منذ 37 دقيقة

نشوب حريق بمقر حركة النهضة في تونس

منذ ساعتين

استئناف مباحثات البرنامج النووي الايراني في فيينا

منذ 3 ساعات

وزير الطاقة اللبناني يدعو إلى عدم إدخال التيار الكهربائي في التجاذبات الانتخابية

منذ 3 ساعات

أذربيجان تعلن مقتل أحد جنودها على الحدود مع أرمينيا

منذ 3 ساعات

اكتشاف أول كوكب عملاق في مدار نظام نجمي ضخم جداً

منذ 4 ساعات

واشنطن تتجه لتشديد تطبيق العقوبات على إيران مع تعثر المحادثات

منذ 5 ساعات

طفلة عراقية تواجه الموت بعد فقدها في غابة جليدية على حدود بولندا وروسيا البيضاء

منذ 8 ساعات

الأمم المتحدة تعلق توزيع المساعدات الغذائية في مدينتين بشمال أثيوبيا

منذ 8 ساعات

“النواب الأمريكي” يحظر استيراد منتجات إقليم شينغيانغ الصيني

منذ 9 ساعات

واشنطن: سنحدد سريعاً إن كانت إيران مستعدة للتفاوض بحسن نية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار خط لمكثفات الغاز في مصفاة بإيران) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار خط لمكثفات الغاز في مصفاة بإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).