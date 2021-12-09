العراق يخاطب دولة جارة لايقاف بناء سد جديد

2021/12/09 | 18:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة المواد المائية، الخميس، تأثر بعض المحاصيل في الخطة الصيفية المقبلة بشح المياه وخصوصا الرز، مشيرة الى استمرار المخاطبات مع الجانب التركي لإيقاف تنفيذ سد الجزرة.

وذكر مستشار وزير الموارد المائية عون ذياب في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (9 كانون الاول 2021) إن "خطة الوزارة، حددت زراعة 50 بالمئة من المساحة، والتي تهدف الى سد احتياج الصيف المقبل"، مبينا أن "الخزين المائي كاف لسد حاجة مياه الشرب وسقي البساتين".

وأضاف، أن "بعض المحاصيل قد تتأثر بسبب شح المياه، لاسيما زراعة الرز في منطقة الفرات الاوسط، فمن المحتمل أن تتأثر خلال موسم الزراعة الصيفي المقبل".

واوضح، ان "الامطار والثلوج التي سقطت في شمال البلاد خلال الايام الماضية لم تكن بالمستوى المطلوب في تحقيق المورد المائي وسد الاحتياجات الكاملة".

وأعرب عن أمله بتساقط المزيد من الامطار في الايام المقبلة لزيادة المخزون المائي"، لافتا الى "تأمين مياه الشرب والاستخدام البشري، فضلا عن ري البساتين".

من جانب آخر، ذكر ذياب أن "تركيا لم تشرع في بناء سد الجزرة حتى الان"، لافتا الى أن "المخاطبات مستمرة بغية ايقاف تنفيذه".

الموارد المائية الامطار والثلوج التي سقطت في المناطق الشمالية لم تكن بالمستوى المطلوب.

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