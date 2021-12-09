بارزاني يرد على انباء شرائه لمنزل بـ 18 مليون دولار في امريكا

2021/12/09 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

نفى مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني صحة الادعاءات المتداولة من البعض بشأن شراء رئيس الحكومة منزلاً في الولايات المتحدة بمبلغ 18 ملیون دولار، واصفاً تلك الاتهامات بـ "الملفقة كجزء من حملة الافتراء والتضليل".وقال مكتب مسرور بارزاني في بيان "تداولت عدة مواقع وصفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، تقريراً لا أساس له من الصحة لشخص أميركي حول رئيس حكومة إقليم كوردستان"، مضيفاً أن "هذا الأمر عارٍ عن الصحة".وأشار البيان إلى ضرورة "توضيح مجموعة من الحقائق بشأن هذه الاتهامات الملفقة"، مبيناً أن "كاتب التقرير ولتلفيق أكاذيبه استند إلى عقد يزعم أنه يحمل توقيع رئيس حكومة إقليم كوردستان، لكن هذا التوقيع لا يمت لرئيس حكومة الإقليم بِصلة".ومضى بالقول: "بعد إجراء المتابعة، تبين لنا أن كاتب التقرير، على صلة بعائلة نائب كوردي سابق في البرلمان العراقي وهو مواطن أميركي، وقد عُرف بمواقفه المعادية لشعب كوردستان، ونتيجة لمواقفه وأفعاله الخائنة (ببيع نفسه)، عوقب من قبل أهالي كوردستان الوطنيين، حيث جرى إذلاله ولم يحصل على الأصوات في الانتخابات النيابية الأخيرة".واختتم قائلاً: "نؤكد أن هذا الأمر ملفق وجزء من حملة الافتراء والتضليل التي تمارس ضد إصلاحات الكابينة الحكومية التاسعة بإقليم كوردستان والسيد رئيس الحكومة".

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