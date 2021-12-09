الكشف عن موقف راموس من مواجهة موناكو

2021/12/09 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةكشف تقرير صحفي عن مدى تعافي سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، من الآلام العضلية التي داهمته مجددا.وشارك راموس لأول مرة بقميص باريس في مباراة سانت إيتيان، غاب بعدها عن 3 مباريات متتالية، ضد نيس ولانس في الدوري، وكلوب بروج في دوري الأبطال، للتعافي من الإرهاق البدني.وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير تابعته (لغداد اليوم)، أن راموس نفذ البرنامج التأهيلي الخاص به، وبات جاهزا لمواجهة موناكو، يوم الأحد، في الجولة 18 من الدوري الفرنسي.في المقابل، سيغيب عن صفوف باريس لاعبوه المصابون مثل نيمار، دراكسلر، وكذلك الظهير البرتغالي نونو مينديز، الذي أصيب في مباراة كلوب بروج.ولفتت إلى أن ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان، سيخوض مواجهة موناكو بنفس التشكيل الذي لعب أمام بروج، مع إمكانية الدفع ببرسنيل كيمبيمبي منذ البداية، بعدما أراحه أمام الفريق البلجيكي.

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