2021/12/09 | 18:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف استطلاع جديد نشرته منظمة «كي إف إف» الأميركية اليوم (الخميس)، أن ما يقرب من ثلثي آباء الأطفال في سن المدرسة الابتدائية إما يؤجلون تلقيح أطفالهم الصغار وإما يرفضون القيام بذلك، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معضلة الآباء: التردد في تطعيم الأطفال رغم تزايد الإصابات المركز الخبري الوطني.

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