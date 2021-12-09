العراق ينهي التزاماته المالية مع الكويت

2021/12/09 | 19:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إمكانية تسديد كامل المبلغ المتبقي من التعويضات قبل نهاية العام الحالي 2021.

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