أبرز ما جاء في كلمة الكاظمي أمام ’قمة القادة من أجل الديمقراطية’

2021/12/09 | 19:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شارك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، في افتتاح قمة القادة من أجل الديمقراطية التي أقيمت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

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وألقى الكاظمي كلمةً، (9 كانون الاول 2021)، استعرض فيها "موقف العراق ونهجه المتمسك بالديمقرطية كوسيلة مثلى لتحقيق الحكم الرشيد.



وشهدت أعمال القمة مناقشة الواقع الديمقراطي على مستوى العالم، وعدد من القضايا الخاصة بهذا الشأن، وسبل تعزيز آليات الحكم الديمقراطي".

كما شهدت القمة "تبادل الآراء بين القادة المشاركين، واستعراض أهمّ التحديات التي تواجه العالم المتحضر وسبل معالجتها"، وأكد الكاظمي أن "الديمقراطية الناشئة في العراق واجهت تحدي الإرهاب الوحشي الذي حاول فرض إرادته، لكن الشعب العراقي هزم إرهاب داعش وغيرها عسكرياً وأخلاقياً، دون أن يفرط بفكرة الديمقراطية".

ودعا "زعماء القمة إلى تطوير منظور أوسع للديمقراطية يقرن بالعمل الدولي المشترك، ويشتمل على دعم التنمية المستدامة في البلدان النامية على وجه الخصوص".

وكانت القمة قد افتتحت أعمالها اليوم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمشاركة زعماء وممثلي أكثر من مئة دولة، وسيتم نشر التسجيل الكامل لكلمة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من قبل الجهات المنظمة يوم غد.

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