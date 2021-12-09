2021/12/09 | 19:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت عملاقة صناعة الإلكترونيات Razer عن تقنيتها الجديدة التي تحمي الهواتف الذكية من ارتفاع الحرارة أثناء الاستخدام المطول.

وأشارت الشركة عبر مواقعها إلى أن القطعة الإلكترونية الجديدة التي تدعى ” Phone Cooler Chroma” هي عبارة عن مروحة تبريد صغيرة هدفها منع ارتفاع حرارة الهواتف أثناء الاستعمال المطول لها أو أثناء تشغيل الألعاب على تلك الأجهزة.

وتأتي المروحة الجديدة بسبع شفرات بلاستيكية صغيرة تؤمن 6400 دورة في الدقيقة، وصممت هذه الشفرات لتصدر أقل قدر من الضوضاء أثناء دورانها، ووضعت في هيكل صغير الحجم يمكن أن يثبت مغناطسيسيا مع هواتف آيفون عبر MagSafe، كما يمكن أن يثبت على هواتف أندرويد عبر زاويتين متحركتين صغيرتين توضعان حول إطار هيكل الهاتف الجانبيتين.

وتؤمن هذه المروحة إضاءة مميزة عبر 12 وحدة LED، كما يمكن التحكم بألوان الإضاءة عبر برنامج خاص يصلها بالهاتف عبر البلوتوث، وتأتي مع كابل بطول 1.5 م، ومنفذ USB-C، أما سعرها فـ 59.99 دولارا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (Razer تطلق قطعة إلكترونية مميزة لأصحاب الهواتف الذكية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (Razer تطلق قطعة إلكترونية مميزة لأصحاب الهواتف الذكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).