2021/12/09 | 19:32 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: الشعب العراقي هزم الإرهاب دون أن يفرط بفكرة الديمقراطية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/09 | 19:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: الشعب العراقي هزم الإرهاب دون أن يفرط بفكرة الديمقراطية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: الشعب العراقي هزم الإرهاب دون أن يفرط بفكرة الديمقراطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).