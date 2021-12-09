2021/12/09 | 19:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يلقي كلمة أمام قمة القادة من أجل الديمقراطية

•••••••••

شارك رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، في افتتاح قمة القادة من أجل الديمقراطية التي أقيمت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حيث ألقى سيادته كلمةً استعرض فيها موقف العراق ونهجه المتمسك بالديمقرطية كوسيلة مثلى لتحقيق الحكم الرشيد.

وشهدت أعمال القمة مناقشة الواقع الديمقراطي على مستوى العالم، وعدد من القضايا الخاصة بهذا الشأن، وسبل تعزيز آليات الحكم الديمقراطي.

وشهدت القمة تبادل الآراء بين القادة المشاركين، واستعراض أهمّ التحديات التي تواجه العالم المتحضر وسبل معالجتها.

وأكد السيد الكاظمي في كلمته أن الديمقراطية الناشئة في العراق واجهت تحدي الإرهاب الوحشي الذي حاول فرض إرادته، لكن الشعب العراقي هزم إرهاب داعش وغيرها عسكرياً وأخلاقياً، دون أن يفرط بفكرة الديمقراطية.

ودعا سيادته زعماء القمة إلى تطوير منظور أوسع للديمقراطية يقرن بالعمل الدولي المشترك، ويشتمل على دعم التنمية المستدامة في البلدان النامية على وجه الخصوص.

وكانت القمة قد افتتحت أعمالها اليوم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمشاركة زعماء وممثلي أكثر من مئة دولة، وسيتم نشر التسجيل الكامل لكلمة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي من قبل الجهات المنظمة يوم غد.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

9 -كانون الأول-2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه دعوة لزعماء قمة القادة من أجل الديمقراطية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه دعوة لزعماء قمة القادة من أجل الديمقراطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).