مجلس الخدمة يوضح موعد اطلاق استمارة تعيين حملة الشهادات العليا

2021/12/09 | 19:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، الخميس، انه ينتظر وصول الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية لإطلاق استمارة تعيين حملة الشهادات العليا.

وقال اعلام المجلس في بيان اليوم، (9 كانون الاول 2021)، انه "استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الاستاذ محمود التميمي عدد من ممثلي حملة الشهادات العليا الذين تظاهروا امام بوابة المجلس لمناقشة آلية توظيفهم وفق قانون الموازنة العامة".

وأضاف البيان، انه "وجرى خلال اللقاء الاستماع الى مطالب ومقترحات الممثلين وسبل ايجاد الحلول المناسبة لهم وفق القوانين المعمول بها".

وتابع: "واثنى التميمي على كل ماتم طرحه من قبل المتظاهرين مبينا لهم آلية عمل المجلس بالاضافة الى التوضيح لهم بشكل مفصل عن البرنامج الالكتروني المعد للتقديم في حال اطلاق الدرجات الوظيفية والذي يعمل بكل شفافية دون التلاعب والتدخل في انظمة البرنامج لتأمين بيئة نزيهة وشفافة لجميع شرائح طالبي التوظيف".

وأشار التميمي الى ان المجلس "ينتظر وصول الدرجات الوظيفية وتخصيصها المالي وانواعها لكي يتم اطلاق الاستمارة الخاصة بحملة الشهادات العليا".

وزاد البيان، ان "ممثلي المتظاهرين اشادوا بدور رئيس واعضاء المجلس في اداء المهام المناطة لهم".

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