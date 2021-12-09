السامرائي: سننطلق لتشكيل حكومة ورئاسات مقتدرة لخدمة العراقيين

2021/12/09 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن المرشح الفائز في الانتخابات، مثنى السامرائي، اليوم الخميس، عن الانطلاق لتشكيل حكومة ورئاسات مقتدرة لخدمة العراقيين

وقال السامرائي في تغريدة على تويتر، تابعتها (بغداد اليوم): "جهود حثيثة وحوارات بنّاءة نتجت عن عزم وطني فتكللت اليوم بالنجاح وتحققت الخطوة الأولى نحو تشكيل جامع للمحافظات المحررة".

وأضاف: "سننطلق من خلاله لاستكمال الاستحقاقات الدستورية في تشكيل حكومة قادرة ورئاسات مقتدرة لخدمة العراقيين".

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