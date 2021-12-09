2021/12/09 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أكرم_شلغين كثر بيننا من يتفوهون بعبارة أو ما معناها أن "الغرب قد سرق منا أخلاقنا وقيمنا ومبادئنا" ويتابعون "هم تقدموا وتطوروا ونحن تخلفنا....".



أقل ما يمكن أن يقال بعبارة مثل هذه أن مطلقها لم يفكر بها وبأبعادها اللغوية قبل الاجتماعية وإلا لما رددها بارتياح ظانا أنها قراءة مثقف للواقع؛ فالأخلاق أو القيم وما في هذا الحكم ليست قطعة أثرية سرقها المستعمر الغربي منا ويضعها في متاحفه، هي ليست جسما ماديا كي يُسرق.



و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغرب لم يسرق أخلاقك - أكرم شلغين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغرب لم يسرق أخلاقك - أكرم شلغين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).