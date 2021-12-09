الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....45 - محمد الحنفي

2021/12/09 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي من حقنا أن نحلم بمغرب بدون فساد:.....2د ـ ومن حق سكان الجماعة، والمتعاملين مع المجلس الجماعي، من السكان، ومن خارج السكان، أن يجدوا أن الفساد صار منعدما، في صفوف الأعضاء الجماعيين، وفي صفوف العاملين في الإدارة الجماعية، وفي صفوف المتعاملين مع الجماعة، ومع إدارتها من السكان، ومن خارج السكان.



ذلك، أن أي جماعة، لا تكون صالحة إلا بأعضائها، والعاملين في إدارتها.



أما الرئيس، فيصدق عليه الحديث الذ ......





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