كيف نوقع على وثيقة تزور تصنف النيل ك-نهر عابر للحدود-، ثم نطالب باعتباره -نهر دولى-؟! - سعيد علام

2021/12/09 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_علام "..



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فعلى طول الساحل الجنوبى للبحر المتوسط، ولمسافة 1000 ميل من الصحراء، لا نجد معموراً سوى وادى النيل، بل انه بحجمه الذى يحمل اليوم نحو 43 مليوناً من البشر، (الان، اكثر من 100 مليون) يعد اكبر واضخم رقعة معمورة فى شمال افريقيا وغرب آسيا ابتداء من المحيط الا ......





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