2021/12/09 | 19:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحلت أنغيلا ميركل عن السلطة ..نهاية حقبة من تاريخ ألمانيا وأوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهاية زمن ميركل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نهاية زمن ميركل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).