2021/12/09 | 19:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر وبارزاني يتفقان على تفعيل الحوار الجاد بشأن التحالفات المقبلة المركز الخبري الوطني.

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