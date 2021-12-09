2021/12/09 | 19:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة النهضة الإسلامية في تونس وفاة أحد أعضاء الحركة على أثر حريق اندلع في مقر الحركة في وسط العاصمة تونس، الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس: مقتل شخص في حريق مقر "النهضة".. التحريات: أشعل النار في جسده.. والحركة: "أحد مناضلينا") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس: مقتل شخص في حريق مقر "النهضة".. التحريات: أشعل النار في جسده.. والحركة: "أحد مناضلينا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).