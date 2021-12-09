2021/12/09 | 19:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kkeBWlDIfy4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف | مطالبات بإقالة المحافظ الياسري بعد تقديم أدلة تثبت تورطه بفساد مالي واداري) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النجف | مطالبات بإقالة المحافظ الياسري بعد تقديم أدلة تثبت تورطه بفساد مالي واداري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).