وزير النقل يعلن قرب التعاقد مع شركة إيطالية لتنفيذ خط سكك بصرة - بغداد – برلين

2021/12/09 | 20:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

أعلن وزير النقل، ناصر حسين الشبلي، اليوم الخميس، قرب التعاقد مع شركة إيطالية لتنفيذ خط بصرة - بغداد - برلين، فيما أكد امتلاك الوزارة 800 حافلة ومضيها لشراء 100 أخرى.

وقال الشبلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "سكك الحديد في العراق لها تأريخ كبير حيث بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي، وتصل الى سوريا ومنها الى تركيا"، لافتاً إلى أن "جميع خطوط السكك موجودة لكنها قديمة لذلك قمنا بإعادة وتأهيل الكثير من هذه الطرق وخاصة التي تخص المنطقة الغربية والمنطقة الشمالية كونها الأكثر تضررا".

وأضاف، أن "الوزارة كانت لديها مشكلة فقط فيما يتعلق بخطوط السكك التي تقع على نهر الفرات ولكن تم إكمالها من خلال محافظة الانبار وقريباً جداً سوف ينطلق القطار الى المنطقة الغربية".

ولفت إلى أن "هناك مشروعاً كبيراً يمتد من الفاو، حلم العراق القديم، وهو خط بصرة - بغداد - برلين"، مؤكداً أن "الوزارة بدأت خطوات التعاقد مع شركة استشارية ايطالية لوضع دراسة للبدء بهذا الخط من ميناء الفاو الى تركيا ومن المؤمل إنجاز التعاقد قريبا".

وبشأن القناة الجافة، قال الشبلي، إن "الوزارة حالياً في طور اعداد دراسة لمشروع القناة الجافة والشركة المنفذة، وسيتم تطوير الطريق السريع الممتد من البصرة إلى سوريا وإلى الأردن وإلى الشمال".

وحول خطوط الباصات، أكد الوزير، أن "جميع الخطوط غير متراجعة لكن جائحة كورونا أثرت وبشكل رئيس على النقل بشكل عام"، لافتاً إلى أن "الوزارة لديها باصات منتشرة في كل محافظات العراق، باستثناء محافظة الأنبار الوحيدة التي لا تدخلها باصات".

وأكد، أن "الوزارة لديها حالياً 800 حافلة وهي في طور التعاقد على 100 حافلة اخرى"، مشيراً إلى أن "حافلات الوزارة تصل الى تركيا وهناك خطط لافتتاح خطوط أخرى".

وبخصوص مشروع ميناء الفاو الكبير، قال الوزير، إنه "سيجري زيارة في الاسبوع المقبل إلى ميناء الفاو لمتابعة العمل والمراحل التي وصل إليها المشروع"، مؤكداً أن "خمسة مشاريع يتم انجازها ضمن مشاريع البنى التحتية، فضلاً عن تهيئة جميع المبالغ الخاصة بالمشروع للعامين 2020 - 2021، وعلى أثرها وعد مدير عام الشركة المنفذة بإنجاز المشروع قبل موعد الثلاث سنوات".

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