الصدر يتلقى اتصالاً هاتفيًا من بارزاني: حوار جاد بشأن التحالفات المقبلة

2021/12/09 | 20:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ملف التحالفات خلال المرحلة المقبلة.

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وذكر مكتب زعيم التيار الصدري في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (9 كانون الأول 2021)، ان "مقتدى الصدر تلقى اتصالاً هاتفيًا من مسعود البرزاني، تناولا فيه ضرورة التواصل من أجل مصالح العراق والشعب".

واتفق الطرفان على "تفعيل الحوار الجاد فيما يخص التحالفات المقبلة بما يضمن مصالح البلد والشعب الذي ينتظر المصادقة على نتائج الانتخابات ليستعيد هيبته وكرامته وتوفير العيش الرغيد".

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