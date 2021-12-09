الصدر والبارزاني يتفقان على تفعيل الحوار الجاد بشأن التحالفات المقبلة

2021/12/09 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفيًا مهمًا من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني.

وبحث الاتصال بحسب بيان لمكتب الصدر، “ضرورة التواصل من أجل مصالح العراق والشعب واتفقا على تفعيل الحوار الجاد فيما يخص التحالفات المقبلة بما يضمن مصالح البلد والشعب الذي ينتظر المصادقة على نتائج الانتخابات ليستعيد هيبته وكرامته وتوفير العيش الرغيد”.

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