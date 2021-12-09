الصدر وبارزاني يتفقان على تفعيل الحوار الجاد فيما يخص التحالفات المقبلة

2021/12/09 | 20:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع رئيس حزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود برزاني، على تفعيل الحوار الجاد فيما يخص التحالفات المقبلة بما يضمن مصالح البلد والشعب.

وقال المكتب الخاص للصدر في بيان اليوم، (9 كانون الاول 2021)، انه "تلقى سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) اتصالاً هاتفيًا مهمًا من السيد مسعود البرزاني اليوم الخميس 9 كانون الأول 2021".

وأضاف البيان: "وتناولا بالاتصال ضرورة التواصل من أجل مصالح العراق والشعب واتفقا على تفعيل الحوار الجاد فيما يخص التحالفات المقبلة بما يضمن مصالح البلد والشعب الذي ينتظر المصادقة على نتائج الانتخابات ليستعيد هيبته وكرامته وتوفير العيش الرغيد".

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