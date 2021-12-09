التحالف الدولي يعلق على انسحاب قواته من العراق - عاجل

2021/12/09 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اليوم تعلن قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب ⁦‪@CJTFOIR‬⁩ الانتقال النهائي من الدور القتالي.‏تبقى، بناء على دعوة من الحكومة العراقية، لتقديم ⁧‫#المشورةالمساعدةالتمكين‬⁩ لقوات الأمن العراقية التي تقود المعركة من أجل ⁧‫#هزيمة_بدعش‬⁩.

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