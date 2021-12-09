تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الصدر والبارزاني

2021/12/09 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف بيان رسمي، اليوم الخميس، تفاصيل اتصال هاتفي بين زعيمي التيار الصدري مقتدى الصدر، والحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وذكر بيان لمكتب الصدر، تلقته (بغداد اليوم)، أن الأخير "تلقى اتصالاً هاتفيًا مهمًا من الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني اليوم الخميس 9 كانون الأول 2021".

وأضاف البيان، أن "اللقاء أكد ضرورة التواصل من أجل مصالح العراق والشعب واتفقا على تفعيل الحوار الجاد فيما يخص التحالفات المقبلة بما يضمن مصالح البلد والشعب الذي ينتظر المصادقة على نتائج الانتخابات ليستعيد هيبته وكرامته وتوفير العيش الرغيد".

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