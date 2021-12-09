2021/12/09 | 20:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تلقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اتصالاً هاتفيًا من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني .وتناول الصدر مع بارزاني حسب بيان لمكتب الصدر بالاتصال الهاتفي ضرورة التواصل من أجل مصالح العراق والشعب واتفقا على تفعيل الحوار الجاد فيما يخص التحالفات المقبلة بما يضمن مصالح البلد والشعب الذي ينتظر المصادقة على نتائج الانتخابات ليستعيد هيبته وكرامته وتوفير العيش الرغيد./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يتفق مع مسعود بارزاني باتصال هاتفي على تفعيل الحوار الجاد فيما يخص التحالفات المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يتفق مع مسعود بارزاني باتصال هاتفي على تفعيل الحوار الجاد فيما يخص التحالفات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).